Universidade Católica quer marcar sete golos pelo planeta

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) promove, dia 21 deste mês, entre as 12h00 e as 13h00, uma conferência online onde várias personalidades vão partilhar, na sua área do saber, como vivem a encíclica Laudato si’.

Os professores Joana Silva, Filipa Pires de Almeida, António Cortês, Joana Arnaut e Ana Oliveira vão partilhar as suas experiências num diálogo moderado pelo jornalista Paulo Rocha, diretor da Agência Ecclesia.

A conferência será realizada inteiramente online e os interessados podem inscrever-se desde já, recebendo depois as coordenadas para aceder.

Em maio de 2020 foram lançados os “7 Laudato si’ GOALS” (à semelhança, em concordância e complementaridade com os 17 ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) que pretendem levar a um “novo entendimento do desenvolvimento e da verdadeira prosperidade sobre a Terra e toda a sua vida e diversidade”, lê-se numa nota enviada Renascença.

Nesta iniciativa da UCP vai ser apresentado também o projeto da Plataforma Católica – Laudato si’, pelo professor Ricardo Reis, que irá mapear e medir os projetos atuais e novos projetos da contribuição da comunidade académica.

Desde o Vaticano, Tebaldo Vinciguerra, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, fará uma introdução aos “7 Objetivos Laudato si’” e do sonho da Igreja de contribuir para um “novo mundo que renove o Homem, a Terra e seja um lugar para que todos vivam em felicidade”.