Presidente muito “chocado e pesaroso” com a morte de bispo de Viana do Castelo

O Presidente da República admite que ficou “chocado e pesaroso” com a morte de D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo.

Em declarações à Renascença, Marcelo confessou que era amigo de D. Anacleto há muitos anos e que tinha por ele uma grande admiração.

“Fiquei muito chocado, até pesaroso, por esta morte violenta, inesperada, de uma personalidade quer em termos humanos quer em termos eclesiásticos, quer comunitários e humanos. Era de uma inteligência, de uma sensibilidade, intuição e humildade excecionais”, diz.

“Guardo as melhores recordações em termos pessoais, de muitas décadas. Em termos eclesiásticos, uma dedicação ao povo cristão e em geral a toda a comunidade, com uma visão ecuménica, uma abertura e tolerância e capacidade de entender os outros e grande disponibilidade que liga também à forma como comunitariamente as reações foram muto pesarosas, porque era de facto um prelado querido das gentes”, admite ainda o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda que acompanha, a título pessoal, mas sobretudo como Presidente, “o pesar e partilho o pesar da Igreja Católica, da hierarquia e da diocese de Viana do Castelo por esta partida tão inesperada e por isso mesmo tão chocante.”