Diocese apela à oração e serenidade dos fiéis após morte de D. Anacleto

A diocese de Viana do Castelo apelou à "oração reforçada" e à "serenidade e tranquilidade" dos fiéis na sequência da morte, esta sexta-feira, do bispo D. Anacleto Oliveira num despiste do automóvel que conduzia na Autoestrada 2 (A2).

"As circunstâncias excecionais que nos envolvem aconselham-nos (…) a uma oração reforçada, assim como à serenidade e tranquilidade próprias de quem coloca o seu coração no Senhor", refere um comunicado enviado às redações pela diocese da capital do Alto Minho.

D. Anacleto Oliveira, de 74 anos, celebrou, em agosto, 50 anos de ordenação e 10 anos como bispo de Viana do Castelo.

A Câmara de Viana do Castelo já decretou dois dias de luto municipal.