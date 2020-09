Câmara de Viana do Castelo decreta dois dias de luto pela morte de D. Anacleto

A Câmara municipal decretou dois dias de luto municipal pela morte do bispo D. Anacleto Oliveira, esta sexta-feira, na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Autoestrada 2 (A2) perto de Almodôvar, no distrito de Beja.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia refere ter sido "com consternação e pesar" que o presidente da Câmara tomou conhecimento do "trágico acidente que vitimou D. Anacleto Oliveira".

"Trata-se de uma grande perda para a diocese de Viana do Castelo, mas também a perda de uma personalidade afável, dialogante e profundamente interessada na vida das populações do Alto Minho", sublinha a nota.

O município destaca ainda "a atividade pastoral desenvolvida por D. Anacleto com a publicação de muitos textos, reflexões e cartas pastorais de grande profundidade teológica e de profundo sentido pastoral".

"Foi também um paladino discreto, mas muito ativo, na prossecução dos trabalhos que levaram à beatificação de São Bartolomeu dos Mártires, um processo complexo e de grande exigência, pelo que o Alto Minho, a Diocese e o País muito lhe devem", destaca a nota.

Em declarações à Renascença o presidente da Câmara de Viana diz que D. Anacleto "Era uma pessoa com grande profundidade pastoral e teológica. Durante o exercício que teve em Viana do Castelo, nos últimos anos teve de facto uma grande reflexão, publicação de grandes mensagens, de documentação muito relevante, com uma profundidade teológica e com uma profundidade pastoral muito importante."

José Maria Cunha e Costa recorda "uma pessoa com um discurso muito fáci, de grande profundidade teológica" mas cujas "homilias e intervenções públicas eram de uma grande simplicidade. Aproximava-se das pessoas."

"Sobretudo quero dizer que foi com D. Anacleto que tivemos grandes projetos, como por exemplo concertos nas igrejas, como gostava muito de música clássica e era uma pessoa muito conhecedora, vibrava e nunca faltava a estas situações."