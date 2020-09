​Bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, morre em acidente de carro

Morreu esta sexta-feira o bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira. A notícia foi confirmada à Renascença pelo secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, padre Manuel Barbosa.



D. Anacleto Oliveira morreu na sequência de um despiste de automóvel, Autoestrada 2 (A2) perto de Almodôvar, que ocorreu ao fim da manhã desta sexta-feira.

De acordo com a Agência Lusa, fonte da GNR indicou que o óbito foi declarado no local e o corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

D. Anacleto Oliveira nasceu a 17 de julho de 1946, na freguesia de Cortes, em Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1970; após a ordenação, estudou Sagrada Escritura em Roma e na Alemanha, onde foi capelão de uma comunidade portuguesa durante 10 anos.

Nomeado bispo para auxiliar de Lisboa em 2005, D. Anacleto Oliveira foi ordenado bispo no Santuário de Fátima no dia 24 de abril desse ano por D. Serafim Ferreira e Silva, então Bispo da Diocese de Leiria-Fátima.

No dia 11 de junho de 2010 D. Anacleto Oliveira foi nomeado bispo de Viana do Castelo, o quarto bispo da diocese criada pelo Papa Paulo VI em 1977.