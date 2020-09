Alfândega da Fé reabilita Casa do Arcebispo D. José de Moura

A autarquia de Alfândega da Fé vai dar início à obra de reabilitação e reconstrução da Casa do Adro, também conhecida como Casa do Arcebispo D. José de Moura.

Trata-se de um edifício com grande simbologia por “ter pertencido à família deste ilustre eclesiástico e que se encontra inserido na zona histórica da vila, recentemente reabilitada e adaptada à mobilidade de visitantes e população local”, explica a autarquia em comunicado.

Com o investimento de mais de meio milhão de euros, co-financiados pelo programa Norte 2020, a autarquia pretende “dinamizar o centro histórico local, criando novas infraestruturas para acolher o posto de turismo e instalar um Museu Municipal de Arte para mostra permanente do espólio do município”.

O objetivo “é reforçar a oferta cultural e turística do concelho, promovendo a passagem de mais pessoas pela zona antiga da vila, dando-lhe nova vida e mais dinamismo”, realça a autarquia.

Paralelamente à reabilitação da casa, está a ser realizado um trabalho de investigação, a cargo do historiador alfandeguense Francisco José Lopes, para aprofundar o conhecimento sobre o edifício, sobre as famílias que ali habitaram, com especial destaque para a ligação do Arcebispo D. José de Moura àquela casa e a Alfândega da Fé.

O arranque formal da obra está marcado para segunda-feira, dia 21 de setembro, e vai contar com as presenças do bispo da Diocese Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, para a bênção da primeira pedra, e do Diretor Regional de Cultura do Norte, Dr. António Ponte.

O arcebispo D. José Joaquim de Azevedo e Moura nasceu em Alfândega da Fé, em 17 de outubro de 1794. Foi Deão da Sé de Évora, depois bispo de Viseu (1845-1856) e, finalmente, Arcebispo de Braga Primaz das Hespanhas (1856-1876), lugar que ocupava quando se retirou para Évora, em 1875, localidade onde viria a falecer no ano seguinte.

Para além do percurso eclesiástico, teve ainda uma curta participação política a nível governamental, como ministro dos Assuntos Eclesiásticos e da Justiça, entre 21 de fevereiro e 29 de março de 1848, no 17.º Governo da Monarquia Constitucional.

Em 1900, por deliberação da Câmara Municipal de Alfândega da Fé e, “com o intuito de perpetuar o nome deste filho da terra”, o largo contíguo à Igreja Matriz e à Casa do Adro, que pertenceu à família do prelado e onde se pensa que terá nascido, passou a designar-se Largo D. José Joaquim de Azevedo e Moura.