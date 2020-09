"A escola não é só tecnologia, é também encontro, espaço social e de crescimento"

São João Bosco era um otimista que respondeu diante de tantas situações com a sua própria vida e com a sua forma de estar alegre e bem disposta. Recordo que em 1854 houve uma grande epidemia, a da cólera, do género desta que estamos a viver, e ele pôs-se diante das autoridades na oferta de si e dos seus jovens, para ir ao encontro daqueles que mais necessitavam. Por isso, é preciso este estar presente.

A expressão "novo normal" já faz parte do dia a dia de todos nós. Qual é o maior desafio que coloca aos educadores nesta altura, para além das questões óbvias da segurança e do enfrentar o medo?

Antigo diretor dos Salesianos do Estoril, coordena atualmente o Departamento de Escolas e Formação Profissional do Dicastério para a Pastoral Juvenil Salesiana, o que lhe permite ter uma visão alargada da realidade educativa no mundo, já que a congregação está presente em 134 países.

É sempre possível mudar, e é sempre possível mudar para melhor, em todas as circunstâncias, também nesta. Temos de aprender algumas coisas com esta pandemia, e sermos capazes de nos renovarmos, criarmos respostas, porque é preciso recriar a escola. E atenção, a escola já estava em crise, e precisa de se renovar no seu todo, aos novos tempos, à nova realidade, independentemente da pandemia. Agora, penso que temos de criar toda esta dinâmica para que não caiamos naquilo que é um desafio grande, de criar uma 'geração Covid', o que seria extremamente negativo, mas criarmos uma nova possibilidade de estarmos juntos.

Estando aqui (em Roma) e tendo uma visão global sobre o mundo é interessante ver a criatividade com que em tantas circunstâncias se respondeu perante esta distância, este não estar presente – porque, como sabemos, houve uma altura em que 96% das escolas do mundo estavam fechadas, e foi preciso continuar a manter o contacto, a relação, continuar a partilhar conteúdos, continuar a fazer escola, a ensinar e a aprender nesta realidade, portanto isso foi altamente desafiante. E foi uma resposta de solidariedade também.

Sem dúvida. Nós somos por natureza defensores da proximidade, do encontro, do juntarmos muita gente, juntarmos muitos jovens, do vivermos a experiência do pátio (nas escolas e colégios) como experiência de alegria, de contacto, de palavra partilhada, de presença atenta, e agora temos de descobrir uma outra forma de estar.

É coordenador do Departamento de Escolas e Formação Profissional do Dicastério para a Pastoral Juvenil Salesiana. Este “novo normal” obrigou a muitas alterações nos colégios e centros educativos salesianos por todo o mundo?

Neste confinamento um dos atores de descoberta que as escolas tiveram como parceiros fundamentais foram as famílias, e as famílias também perceberam quão difícil é a escola e fazer escola. Portanto, esta interação com as famílias penso que ganhou, com protagonismo de ambas as partes, para um melhor entendimento e compreensão das dificuldades de ambas as partes.

Em muitos locais a escola à distância foi uma realidade para muitos alunos e famílias. Esta experiência poderá fazer com que no futuro a escola em geral tenha mais atenção e dê mais espaço à colaboração das famílias?

É bom que as famílias participem cada vez mais na comunidade educativa das escolas, que estejam presentes e saibam compreender aquilo que acontece na escola. E que também as escolas entendam quão importantes são as famílias, em todo o seu sentido. É uma parceria comum desde o início: a família confia à escola os seus filhos, para que possam desenvolver-se em determinadas áreas, mas a principal responsável pela educação de cada um é sempre a família. Esta parceria cresceu no mútuo conhecimento, na mútua corresponsabilização de processos, e vai ter de continuar assim.

A Santa Sé escreveu uma carta às escolas de todo o mundo a recordar o impacto da necessidade do ensino à distância. No público e no privado houve boas e más experiências, mas as coisas foram mais difíceis para quem não tinha computador em casa. Corre-se o risco dos alunos com menos possibilidades económicas serem deixados ainda mais para trás?

Esse é um dos problemas maiores que trouxe esta situação, um certo aumento das desigualdades daqueles que mais precisam. Porque as famílias bem estruturadas, com um ambiente capaz, com recursos económicos, puderam suprir com mais facilidade esta carência da escola como instituição de aprendizagem, mas as famílias mais carenciadas, com menos recursos, sem acesso à internet, sem acesso a meios, sem dúvida perderam ainda mais com esta realidade. E este aumento de desigualdades tem de ser uma preocupação de todos os que se ocupam da educação, para chegarmos aos mais pobres...

E é uma preocupação dos Salesianos em particular? Porque para além das escolas e dos grandes colégios, que conhecemos aqui em Portugal, também têm centros juvenis e lares de acolhimento…

Sem dúvida. A realidade das nossas escolas, em Portugal e no mundo, é em direção àqueles que mais precisam, e que mais precisam de nós. É uma atenção permanente que é preciso ter.

É preciso descobrirmos que hoje esta desigualdade cresceu, e crescendo precisa de uma resposta ainda mais solidária e mais capaz de chegar àqueles que perderam tempo, espaço e oportunidade, para não aumentar as desigualdades e para não estarmos a criar ainda mais estes problemas de distância, que nalguns sítios provocam a deserção escolar, sobretudo entre as pessoas mais desfavorecidas, o aumento do trabalho infantil, a redução da capacidade de estar e de crescer. E não falo nisto apenas em relação a Portugal, mas em relação ao mundo. O aumento da pobreza em geral, o aumento das desigualdades e do mal estar social implica uma resposta por parte da Igreja, e no nosso caso da congregação dos Salesianos, para que tudo isso seja minorado em favor daqueles que mais de nós precisam, que são os mais pobres, sempre.

Em 2015 – era na altura diretor dos Salesianos do Estoril – foi um dos organizadores do congresso 'E-ducar para além da cloud: o futuro do coração educativo', que reuniu diversas personalidades e peritos para refletirem sobre os desafios da Educação. Este novo contexto, que traz novos desafios, pode significar também uma nova oportunidade educativa, de se repensar a forma como se ensina e aprende? Podemos falar numa nova era que se abre aqui?

Eu penso que é mesmo uma nova era, é mesmo uma nova oportunidade, porque a tecnologia é uma ajuda interessante e temos de nos perguntar hoje, de novo, por que é que estamos aqui, por que é que estamos nas escolas? E perceber como é que fomos capazes de nos reinventar nesta situação, através das novas tecnologias, o que nos deu uma oportunidade, uma janela aberta para entender que há outras metodologias, outras didáticas, à distância e em presença, que podem ganhar com este novo mundo do digital, da tecnologia.