Sérgio Conceição: "Não atribuo favoritismos a ninguém, mas somos o alvo a abater"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não assume particular favoritismo dos dragões à conquista do título. Ainda assim, em conferência de imprensa, o técnico recorda que o FC Porto "é o alvo a abater", por ser campeão nacional, e um natural candidato à conquista de títulos.

"Somos os campeões em títulos, somos o alvo a abater, estamos habituados a isso, dentro e fora de campo. Somos a equipa que todos vão querer ganhar, não mais do que isso. Os candidatos são os clubes histórias, todos partem da mesma forma. Estamos habituados ao primeiro lugar, não quero atribuir favoritismo a ninguém, mas somos candidatos a ganhar títulos", disse.

O FC Porto arranca a época este sábado, em casa, frente ao Sporting de Braga, um adversário difícil, reconhece Conceição.

"É um clube que cresceu muito nos últimos anos. Não é novidade nenhuma. Tem-se afirmado como um grande e tem aspirações naturais a vencer títulos. É uma equipa bem trabalhada, bem treinada e com jogadores de grande qualidade. Carlos Carvalhal potencia ao máximo os jogadores e tem feito grandes trabalhos. É um jogo difícil, mas estamos habituados a isso", lança.

O técnico dos dragões reconhece que a Covid-19 já está a influenciar o campeonato, uma situação que considera inevitável.

"Já está a influenciar, vai adiar um jogo. Aqui não há culpados, temos de entender que é uma situação que não é fácil para ninguém, nem para a DGS. Ninguém se sente confortável, temos de continuar o nosso caminho. Temos de ser rigorosos. Como clube, estamos atentos e até hoje as coisas estão a correr bem. Mas sim, olho para a situação com apreensão", acrescenta.

Toni Martínez é tabu

Sobre os reforços, Sérgio Conceição recusou comentar a possível e provável contratação de Toni Martínez: "Só falo de jogadores que compõem o nosso grupo de trabalho".

Sobre as restantes contratações, o técnico admite um período de adaptação dos novos jogadores: "Leva o seu tempo na ambientação. Há um período natural de integração, mas não quer dizer que não possam dar o seu contributo. Percebemos que chegam de outro contexto, diferente daquele que encontram aqui".