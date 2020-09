Parlamento adia votação de diplomas para prolongar proteção aos arrendatários

O projeto-lei do BE pretende que o atual regime, que termina no final de setembro, se mantenha até 31 de dezembro enquanto o do PCP quer o seu prolongamento até final de 2021.

A Assembleia da República aceitou esta sexta-feira a baixa à comissão, sem votação, de diplomas de BE e PCP que pretendiam prolongar no tempo o atual regime de proteção aos arrendatários devido à pandemia de Covid-19.

No seu projeto-lei, o PCP defende igualmente que, face à evolução da situação económica e social, “é indispensável que não seja abandonada e extinta esta medida de proteção aos inquilinos” e que o atual regime se mantenha até final de 2021.

Os comunistas pretendem ainda que o prazo para a entrega de candidaturas para apoio financeiro do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que terminou em 01 de setembro, seja prolongado até ao final deste ano.

“O Orçamento Suplementar, em vigor até ao final do ano, garante o cabimento das verbas destinadas ao apoio financeiro do IHRU”, defende o o PCP

Em abril, o regime extraordinário de proteção aos arrendatários foi prolongado até setembro por proposta de lei do Governo, com o voto favorável do PS, BE, PAN e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP, PEV e Iniciativa Liberal.

