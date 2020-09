​Tempestade provoca queda de mais de 100 árvores e danos materiais em Beja

Uma tempestade intensa atingiu esta sexta-feira de manhã várias zonas da cidade de Beja e provocou a queda de mais de 100 árvores e danos em veículos e infraestruturas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Tratou-se de "um fenómeno rápido de vento forte e chuva intensa, talvez um minitornado", que começou por volta das 10h50 e passou "por cerca de 20 artérias da zona sul/sudeste da cidade", provocando sobretudo quedas de árvores, algumas em cima de veículos, explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona.

Segundo o comandante, não há registo de vítimas, mas de queda de "mais de 100 árvores" e de danos em "cerca de 30 a 40 viaturas" e em infraestruturas, como telhados e antenas.

O fenómeno começou na entrada da cidade de Beja junto ao Regimento de Infantaria n.º 3 e passou por várias zonas, como o estacionamento do Parque de Feiras e Exposições e os bairros de Mira Serra, do Pelame e das Saibreiras, disse o comandante.

Pedro Barahona contou que o fenómeno também provocou danos na Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de Mário Beirão, situada junto ao parque de feiras e exposições, sobretudo no telhado e em janelas, o que levou à suspensão das aulas "por precaução" durante esta sexta-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, a resposta às várias ocorrências registadas envolvem operacionais e meios de várias corporações de bombeiros, como as de Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Serpa, da PSP e da GNR.