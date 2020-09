Ricardo Mexia avisa que plano de contingência para o inverno já devia estar aprovado

Quanto ao plano de contingência para o tempo mais frio que se avizinha, Ricardo Mexia alerta que “deveria ser divulgado mais precocemente” , para que as instituições que vão estar envolvidas na resposta “tenham oportunidade de se preparar”.

“Tem que haver um reforço daquilo que é a resposta no âmbito dos cuidados de saúde primários e tem que haver naturalmente um reforço daquilo que é a resposta nos cuidados de saúde hospitalares, perante aquilo que são os casos mais complexos e mais graves da doença”, explica.

Em declarações à Renascença , Ricardo Mexia diz que tem vindo a avisar que há necessidade de haver um recrutamento importante de profissionais para ajudar no rastreio de contactos.

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública comentou ainda a hipótese de existir obrigatoriedade na utilização de máscaras, na via pública. “A perceção que temos é que, muitas vezes, isso acaba por gerar alguma animosidade e pode, eventualmente, até ser contraproducente”.

“Seguramente que já haverá, na próxima semana, a repercussão dos eventuais contactos que aconteçam no contexto escolar. É expectável, infelizmente, que possam ocorrer”, lamenta.

Ricardo Mexia adianta que é natural que o número de casos aumente ainda mais na próxima semana, altura em que vão começar a sentir-se os impactos do regresso às aulas.

“O problema aqui é que, adicionalmente, a situação acabou por se degradar antes daquilo que nós tínhamos antecipado ”, sublinha o presidente. “Quanto antes, têm de ser implementadas as medidas desse planeamento do inverno”.

“A situação mais preocupante ainda estará por vir”

Também em declarações à Renascença, Mário Jorge Santos, especialista em Saúde Pública, explica que a máscara deve ser usada sempre que há risco e que, nesta altura, a maior parte dos casos acontece em contactos de proximidade e em espaços fechados.

“O nosso padrão de transmissão, neste momento, é muito relacionado com ambientes familiares, com contactos muito próximos, com situações de espaços confinados. É exemplo os balneários dos clubes de futebol, reuniões, festas”, explica o especialista. “No espaço público, não está comprovada a transmissão”.