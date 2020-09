Portugal acima dos 20 mil casos ativos de Covid-19. Há mais seis mortos e 780 novas infeções

Veja também:

Portugal ultrapassou a barreira dos 20 mil casos ativos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais seis mortos e mais 780 casos infetados, tratando-se de um novo recorde de casos diários desde o pico de 10 de abril.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde registaram 67.176 casos da doença. dos quais 1.894 morreram e 45.053 recuperaram.

Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registaram as seis vítimas mortais das últimas 24 horas, bem como 54,6% dos novos casos.

No que diz respeito à distribuição etária, três mortes foram de pessoas com mais de 80 anos, uma entre os 60 e os 69 anos, outra tinha entre os 50 e os 59 anos e a sexta entre os 40 e os 49 anos.

Segundo a DGS, estão agora 465 pessoas internadas com Covid-19 em unidades hospitalares (menos 15 do que ontem), das quais 57 em cuidados intensivos (menos duas do que ontem).

Em vigilância estão ainda 38.721, mais 917 do que na quinta-feira.