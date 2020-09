Pandemia de Covid-19. Portugal está “numa terceira fase de crescimento” desde agosto

Veja também:

A pandemia em Portugal está “numa terceira fase de crescimento” desde agosto, depois da primeira entre março e abril e da seguinte, com “intensidade menor”, entre maio e junho, explicou Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde.

A evolução “vai depender muito da efetividade das medidas de saúde pública implementadas associadas ao estado de contingência, contexto escolar e identificação e seguimento dos casos”, apontou.

De 9 e 13 de setembro, o Rt (rácio de transmissibilidade) foi de 1,15. Ao nível regional, situou-se em 1,10 no Norte, 1,19 no Centro, 1,16 em Lisboa e Vale do Tejo, 1,45 no Alentejo e 1,20 no Algarve.

O Rt está acima de 1 no Norte “há cerca de 50 dias”, no Centro há 25 dias e em Lisboa Lisboa há 24 dias. Vive-se uma “fase de crescimento do número de novos casos sustentada nestas três regiões e de forma geral no país”, disse o especialista.

DGS apresenta plano outono/inverno para a semana

António Costa revelou esta sexta-feira que a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai apresentar na próxima semana um plano de medidas contra a covid-19 para o período outono/inverno e exortou ao cumprimento regras de prevenção já em vigor.

O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa, em São Bento, no final de uma reunião de cerca de duas horas do gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da covid-19 em Portugal.

"Na próxima semana, a DGS apresentará qual o plano específico para o período outono/inverno. Como sabemos, perante um vírus novo, a comunidade científica tem vindo a evoluir em relação ao conhecimento que dele tem e, consequentemente, no que respeita às medidas adequadas para a sua contenção", afirmou.