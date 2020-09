Ourique contrata equipa para ajudar lar com surto de Covid-19

"Este contexto excecional e as aprendizagens com outras situações ocorridas durante a pandemia noutros territórios aconselharam a adoção desta iniciativa, que permite garantir o normal funcionamento da instituição até à recuperação dos infetados", frisa o município.

Segundo a autarquia, a equipa foi contratada para substituir os funcionários infetados e para "assegurar a manutenção do apoio, dos serviços e dos cuidados essenciais para a saúde e bem-estar" dos 15 utentes que estão no lar, sendo que 13 estão infetados e dois tiveram resultados inconclusivos nos testes de despiste de Covid-19.

A equipa de 12 ajudantes de lar foi contratada a uma empresa de prestação de serviços na sequência da "situação de contágio" de Covid-19 identificada no Lar de Santa Luzia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, explica o município, em comunicado.

O município alentejano de Ourique contratou uma equipa de 12 ajudantes para substituir os funcionários e assegurar os serviços e cuidados aos utentes infetados com Covid-19 no lar da aldeia de Santa Luzia, foi hoje anunciado.

A situação de contágio identificada no Lar de Santa Luzia já provocou 28 infetados confirmados, nomeadamente 14 utentes, dos quais 13 estão no lar e uma internada no hospital de Beja, 13 funcionários, que estão de quarentena em casa, e um bebé, filho de uma funcionária infetada.

O primeiro caso positivo de Covid-19 no Lar de Santa Luzia, relativo a uma idosa de 85 anos, foi detetado no domingo, após um teste realizado pela utente no hospital de Beja, devido a "um episódio hospitalar de urgência".

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo disse à Lusa que a idosa foi operada e está internada no piso dedicado à Covid-19, com um estado de saúde considerado "estável".

Após ter sido detetado o primeiro caso, foram feitos na terça-feira 40 testes de despiste de Covid-19 aos restantes 16 utentes e 24 funcionários do lar, tendo 26 dado resultados positivos, elevando para 27 o número de infetados.

Dos 40 testes feitos na terça-feira, 26 tiveram resultados positivos (13 utentes e 13 funcionários), dez negativos (um utente e nove funcionários) e quatro inconclusivos (dois utentes e dois funcionários), disse à Lusa o presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro