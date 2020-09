"Operação Lex". Sindicato quer denúncia de comportamentos suspeitos de juízes

As pessoas visadas na acusação do Ministério Público no âmbito da Operação Lex “beneficiam da presunção de inocência e de todas as garantias de defesa que a Constituição e a Lei atribuem aos arguidos em processo penal e os tribunais cumprirão a missão de administrar a justiça em nome do povo, com independência e imparcialidade, aplicando e fazendo cumprir as leis que valem para todos por igual", lê-se numa nota enviada às redações esta quinta-feira pela Associação Sindical de Juízes.

"Os factos da acusação, se forem aqueles divulgados pela comunicação social e se vierem a provar-se em julgamento, são de gravidade extrema e prejudiciais para a confiança dos cidadãos na integridade dos juízes e na imparcialidade dos tribunais.”

Conscientes de que notícias destas “lançam um manto de suspeição injusta e perturbadora do exercício da função”, decidiram “para tranuilizar os cidadãos sobre a confiança e transparência e integridade do sistema de Justiça, mas também para facilitar a detecção mais eficaz de eventuais casos semelhantes que possam existir” pedir uma revisão e melhoramento de mecanismos preventivos e repressivos da corrupção judicial.