Migrantes que desembarcaram em Faro ficam à guarda do SEF até saírem do país

Vão ficar à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) os 28 migrantes oriundos do norte de África que, na passada terça-feira, desembarcaram na Ilha Deserta, em Faro, sendo intercetados pelas autoridades do Algarve.

Os migrantes foram esta sexta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Faro por entrada e permanência irregular em território nacional.

O Tribunal determinou que os cidadãos ficam à guarda do SEF a aguardar os trâmites do processo de afastamento que lhes vier a ser instaurado pelo SEF.