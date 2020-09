Marcelo pede aos portugueses que ajudem a conter pandemia

Veja também:

O Presidente da República pediu esta sexta-feira aos portugueses para ajudarem o país a superar a pandemia de Covid-19, evitando comportamentos de risco que aumentem os casos, quando a economia não pode parar e o ano letivo começou.

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas em Olhão, no Algarve, após inaugurar a escola E.B. n.º 5 da cidade (investimento de cerca de 2 milhões de euros), ao lado do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do presidente da autarquia, António Miguel Pina, e antes de participar num jantar com os autarcas do Algarve para perceber como está a evoluir a resposta à pandemia e a atividade económica na região.

O chefe de Estado elogiou a forma como o ano letivo se iniciou, no final de uma primeira semana de aulas marcada por muitas mudanças de comportamento e atuação nas escolas por causa da Covid-19.