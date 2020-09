Marcelo "feliz" por Justiça estar "a fazer tudo para corresponder à exigência dos cidadãos"

À margem da inauguração de uma escola na cidade e antes de jantar com os autarcas do Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa destacou que “foi assim na operação Marquês, no caso BES, em Tancos, está a ser agora no caso da operação Lex, e em múltiplos casos”.

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por não se terem confirmado os temores de quem “temia que em casos mais complexos, como megaprocessos, ou em casos mais sensíveis, a justiça estava bloqueada, não ia avançar porque não podia, não queria ou não era capaz”, situação que, a verificar-se, seroa “um mau sinal” para o estado de direito.

“Eu como presidente da República fico feliz - independentemente do que suceda depois na tramitação destes processos - por se poder demonstrar que as instituições judiciárias – como as educativas, as sanitárias e as de solidariedade social – estão a fazer tudo para corresponder aquilo que é uma exigência dos cidadãos e do estado de direito democrático, que é que haja justiça e haja justiça o mais rápido possível”, acrescentou.