Lisboa. Incêndio no Túnel João XXI causado por falha no sistema de controlo elétrico

O incêndio que deflagrou, esta sexta-feira de manhã, no túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, teve origem numa falha no sistema de controlo elétrico, revelou a autarquia, que também adiantou que o trânsito naquele local vai manter-se encerrado.

“Concluída a avaliação preliminar sobre as causas do incêndio no túnel da Avenida João XXI, e que levaram ao encerramento desta infraestrutura, a CML [Câmara Municipal de Lisboa] vem por este meio comunicar que a avaliação efetuada pelas equipas técnicas do municípios, coordenadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, apontam para uma falha no sistema de controlo elétrico que faz a transição da energia da rede com a energia produzida pelo grupo gerador, em caso de falha da rede, como aconteceu esta manhã”, avança a câmara em comunicado.

Assim, e até que “estejam repostas todas as condições de segurança, o túnel continuará encerrado”, lê-se na mesma nota.

“A avaliação mais detalhada do que aconteceu, e das medidas necessárias para a reposição das condições de operação e circulação em plena segurança, estão a decorrer”, refere ainda o município.

O incêndio, que motivou o corte de trânsito nos dois sentidos pelas 09:40, não fez vítimas e acabou por ser extinto às 10:55, segundo os bombeiros.

As autoridades tinham avançado inicialmente tratar-se de um fogo num posto de transformação da EDP.

Mais tarde, a EDP Distribuição afirmou, em comunicado, que o posto de transformação e o gerador associado não pertencem à empresa, e deu conta de uma avaria na rede de média tensão na zona do Campo Pequeno.