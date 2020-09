Ferro Rodrigues informado de auto levantado ao deputado Ascenso Simões

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, do auto de notícia que foi levantado ao deputado Ascenso Simões.

Ferro Rodrigues recebeu essa nota do próprio diretor nacional da PSP.

Em causa está o incidente da passada quarta-feira, junto ao Parlamento, quando o deputado do Partido Socialista (PS) se envolveu numa discussão com polícias e populares.

Ao que a Renascença apurou, o diretor-nacional da PSP conversou ontem, quinta-feira, pessoalmente com os agentes envolvidos. No final informou o presidente do Parlamento de que enviou ao Ministério Público (MP) o auto por injúrias à autoridade que foi levantado a Ascenso Simões.

O inquérito passa a ser gerido pelo Ministério Público, que muito provavelmente irá comunicar o caso à Comissão de Ética do Parlamento.

Ascenso Simões, como qualquer deputado, tem imunidade parlamentar, razão pela qual não recebeu ordem de prisão na quarta-feira, tendo sido apenas identificado pelos agentes da PSP.