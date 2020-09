Covid-19. Situação no lar de Arouca “praticamente resolvida”

Veja também:

O lar de Arouca que chegou a registar, entre 114 utentes e funcionários, um total de 76 infeções simultâneas por Covid-19 tem a situação "praticamente resolvida", revelou hoje a autarquia, informando que 67 dessas pessoas já estão curadas.

Em causa está o Lar de Idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca, distrito de Aveiro, que em 29 de agosto tinha 64 infetados simultâneos com o novo coronavírus e viu depois esse número crescer para 76 doentes, dos quais quatro em internamento no hospital de Santa Maria da Feira.

"Neste momento já não temos ninguém em internamento e, entre os 59 seniores alojados na instituição, todos deram resultado negativo no teste, à exceção de quatro, cuja análise foi inconclusiva e terá que ser repetida. Ao nível dos 55 funcionários ao serviço da casa, a situação também estará a normalizar-se, apontando para uma esmagadora maioria negativa entre os 29 que estavam doentes", disse a presidente da Câmara de Arouca.

Óbitos também não se registaram e, dado que os quatro resultados pendentes se referem a idosos assintomáticos, que são o grupo de maior risco, Margarida Belém considerou que a crise na unidade residencial de Alvarenga "está praticamente resolvida".