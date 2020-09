O ano lectivo não arrancou na quinta-feira para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do agrupamento de Escolas de Cuba, no Alentejo.

Um caso de Covid-19 numa professora obrigou ao encerramento das instalações.

Segundo a escola, o corpo docente e os funcionários vão hoje ser testados. Só na próxima segunda feira será feita a avaliação para a reabertura do estabelecimento de ensino.