A escola (também) passou a ser um mundo onde é difícil exprimir emoções

No final da aula, passado hora e meia, a professora Rute Alves faz um balanço do novo mundo que se vive na sala de aulas. “Esta foi a minha primeira aula com a turma, confesso que estava ansiosa. Quem gosta de ser professora gosta de estar na sala de aula e sente falta de estar com eles, apesar de não podermos tocar e abraçar”, refere.

O balanço é muito positivo e os alunos até responderam de uma forma surpreendente à adversidade. “Correu muito bem, estava à espera de vê-los a sufocar com a máscara porque era uma aula de 90 minutos”, reconhece a docente de 40 anos. “Os primeiros dias vão correr bem, depois, com o cansaço de terem de usar máscara, não sei como será”, afiança a professora que leciona português e inglês.

O facto de não conseguir ver o rosto é uma dificuldade acessória para quem ensina línguas. “Se às vezes já não me percebem, este ano não sei como será. No inglês, para ensinar as palavras, a dicção, é um bocadinho difícil”, frisa.

Termina a aula e chega o primeiro intervalo. O tempo de descanso é menor este ano. Apenas 15 minutos. Os corredores enchem-se. Ninguém tira as máscaras. Mesmo os que vão para espaços exteriores optam por usar o equipamento de proteção individual.