Sporting-Gil Vicente realiza-se entre 12 e 16 de outubro

O Sporting-Gil Vicente foi adiado pelas autoridades de saúde devido aos casos de Covid-19 nos dois clubes, especialmente no emblema minhoto, que tem 11 atletas e oito elementos do "staff" técnico infetados.

Em comunicado, a Liga também confirmou o adiamento do jogo da primeira jornada do campeonato, que estava originalmente marcado para sábado. Foi adiado para "dia e hora a designar" na referida semana.

Em entrevista exclusiva a Bola Branca, o treinador do Gil Vicente, mostrou-se indignado com a falta de "regras claras" para estas situações e garantiu disponibilidade da sua equipa para ir a jogo em Alvalade.

"Pessoalmente estou bem, sempre assintomático, e os atletas também, tirando sintomas muito ligeiros em alguns, no início. Está a correr bem, dentro do contexto. Desde sempre, e é a primeira vez que falo publicamente, estivemos e estamos disponíveis para ir a jogo, mesmo com as limitações da equipa", afirmou Rui Almeida.

Também em declarações a Bola Branca, Eduardo Barroso, antigo dirigente do Sporting, defendeu que "é de um ridículo atroz" que as decisões sobre o futebol estejam nas mãos da Direção-Geral de Saúde.