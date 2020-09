Sporting de Braga acusa Sá Pinto de ter "memória seletiva"

O Sporting de Braga acusa Ricardo Sá Pinto de falta de memória, depois de o treinador ter acusado o presidente do clube, António Salvador, de mentir sobre os seus planos em relação a Francisco Trincão.

Em declarações ao canal NEXT, canal dos minhotos, Salvador dissera que Sá Pinto tinha manifestado a intenção de dispensar Trincão, entretanto vendido por 31 milhões de euros ao Barcelona.

Na resposta, em entrevista à Renascença, o treinador acusou o presidente do Braga de mentir e disse que utilizou Trincão "mais do dobro das vezes" do que o extremo tinha jogado na época anterior. Agora, fonte oficial do Braga salienta, a Bola Branca, que o clube "dá muito valor à memória", algo que "parece não ter tanta importância" para Sá Pinto.