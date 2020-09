Sá Pinto responde a Salvador. "Mentiu" sobre Trincão e "foi o presidente que mais desiludiu"

"Isto é uma grande tristeza minha, em face do que o presidente veio dizer. Ainda para mais quando recebi mensagens do presidente a dizer-me 'mister, parabéns pela confiança que está a dar ao miúdo e tal'. Tenho essas mensagens ainda guardadas", revela.

"Uma mentira. E uma mentira grave em relação aquilo que nós projetamos para o futuro do Trincão. Ele em apenas cinco meses connosco jogou mais do dobro das vezes que tinha jogado no ano anterior. Jogou em quatro competições e foi pela primeira vez titular. Portanto, apostamos claramente no miúdo e jamais pensaríamos em dispensar um jovem talentoso como este", disse, antes de prosseguir.

Numa entrevista ao "NEXT", o canal dos minhotos, António Salvador afirmou que o antigo técnico não contava com o atacante entretanto transferido para o Barcelona a troco de 31 milhões de euros, naquela que constituiu a maior venda dos arsenalistas.

António Salvador "mentiu" sobre Francisco Trincão. É deste modo que, em declarações exclusivas a Bola Branca , Ricardo Sá Pinto reage às palavras do presidente do Sporting de Braga.

O treinador de 47 anos, atualmente sem clube, "não consegue encontrar qualquer motivo" para o que foi dito pelo presidente do Braga.

"Estou estupefacto com esta situação. A minha relação pessoal com o presidente sempre foi boa, mas - vou confessar-lhe uma 'coisa' - quando saí do Braga disse-lhe que foi uma pessoa que profissionalmente me desiludiu muito. Profissionalmente foi o presidente que mais me desiludiu. Pelas expectativas que criei em relação à liderança dele e também por aquilo que nós nos tínhamos comprometido, em comum, em relação aos objetivos do Braga. E, como sabe, estavamos no caminho certo [aquando do despedimento na última época]. Esta desilusão vem na mesma linha e, portanto, não é uma surpresa, infelizmente. Mas que me deixa bastante triste, deixa", assegura.

Trincão poderá brilhar em Camp Nou já em 2020/21

Nesta entrevista exclusiva a Bola Branca, Sá Pinto antevê, por fim, um futuro risonho a Trincão. Sobretudo pelo seu valor inerente. O treinador portuense começa por lembrar que o futebolista de 20 anos é "jóia rara" entre os demais da sua geração.

"É provavelmente dos melhores jogadores do mundo da sua geração e chegou onde chegou não porque eu ou o presidente tenhamos sido determinantes. Ninguém foi determinante. O jogador tem essa mentalidade e essa qualidade. Apenas fomos orientadores e isso é que me deixa feliz, ajudar jovens talentos - como Trincão - a chegar onde chegaram. A chegarem ao caminho certo. Se for ajudado na integração num clube [Barcelona] desta dimensão poderá vir a ser uma peça importante já este ano", termina.