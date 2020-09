João Pedro Sousa pede tempo para recuperar o Famalicão da última época

O treinador do Famlaicão, João Pedro Sousa, admite que a sua equipa ainda está longe do nível que apresentou na última época. No entanto, apesar do resultado pesado (1-5), até gostou de ver o desempenho minhoto na derrota frente ao Benfica, na primeira jornada do campeonato.

"Precisamos de algum tempo. Não porque a equipa é nova, já no ano passado era. Mas encontrámos dificuldades neste início de época que não esperávamos. Jogadores importantes que não podem treinar ou que só chegaram agora", salientou o técnico, em declarações à Sport TV.

Apesar de considerar que o jogo foi "muito difícil", João Pedro Sousa ficou "contente" com o comportamento da equipa em campo:

"Tentámos e conseguimos transferir o que fazemos no treino para o jogo. Mas tivemos pela frente uma equipa muito forte. A capacidade técnica e física do Benfica desequilibrou o jogo. Nós não conseguimos responder e o resultado foi-se avolumando, e depois em termos anímicos fomos abaixo. Felizmente, conseguimos ter o prémio do golo numa situação que foi falada e que os jogadores interpretaram da melhor maneira."