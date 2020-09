I Liga regressa com novos protagonistas e ainda sem público

Famalicão-Benfica e Vitória de Guimarães-Belenenses SAD dão o pontapé de saída de mais uma temporada da I Liga, esta sexta-feira à noite. O campeonato regressa um mês e meio depois do fim da última época, com calendários redefinidos devido à pandemia da Covid-19 e plantéis renovados, com caras novas e surpreendentes no futebol português.

O Benfica contratou Jorge Jesus para substituir Bruno Lage, com um plantel reestruturado, com a entrada de jogadores de renome como os internacionais Jan Vertonghen, Everton Cebolinha e Luca Waldschmidt. As águias quebraram ainda o recorde de transferências do futebol português com a contratação de Darwin Nuñez, contratado por 24 milhões de euros.

Um investimento avultado por parte da SAD do Benfica, que procura recuperar o título de campeão nacional. As águias não vão jogar a Liga dos Campeões, depois de terem caído na terceira pré-eliminatória da prova, contra o PAOK, e terão de se concentrar na Liga Europa.

Do outro lado estará o Famalicão, que falhou a qualificação para a Liga Europa na última jornada do campeonato. O clube minhoto segurou o treinador João Pedro Sousa, mas conta com um plantel com profundas alterações, jovem e com muito potencial.

O campeãoarranca a defesa do título no sábado, em casa, com um teste difícil frente ao Sporting de Braga. Os dragões contrataram maioritariamente no mercado interno, como Mehdi Taremi, Cláudio Ramos, Carraça e Zaidu, e ainda com bastante incerteza em relação ao desfecho do mercado.

Entre jogadores importantes em final de contrato, como Alex Telles, Otávio e Marega, o clube ainda tem vários dossiers por resolver. O clube perdeu, para já, duas das suas promessas da formação, Fábio Silva e Vítor Ferreira, que rumaram ao Wolverhampton.

O Sporting de Braga entra em cena no Dragão, clube que venceu três vezes na última temporada, incluindo em casa do FC Porto. Agora com Carlos Carvalhal no comando técnico, o Braga investiu em contratações no início do mercado de transferências.

Nico Gaitán encabeça uma lista de reforços que conta ainda com nomes como Zé Carlos, Al Musrati, André Castro, Iuri Medeiros e Guilherme Schettine. A partir desta temporada, Portugal tem uma terceira vaga na Liga dos Campeões e o Sporting de Braga poderá ambicionar uma nova presença na liga milionária.

O Sporting arranca a época mais tarde, depois de a Direção-Geral de Saúde ter adiado a estreia, marcada para sábado, contra o Gil Vicente, devido aos surtos de Covid-19 nas duas equipas.

Rúben Amorim chegou ao clube a meio da última temporada e teve a sua primeira pré-época enquanto treinador na I Liga. O Sporting terminou a última época fora do pódio e quererá voltar a intrometer-se na luta pelo título, com caras novas na equipa como Antunes, Adán, Feddal, Nuno Santos e Pedro Gonçalves.

Rui Almeida regressou a Portugal para orientar o Gil Vicente, depois da saída de Vítor Oliveira. Apesar da vasta experiência enquanto adjunto, o treinador vai estrear-se na I Liga, depois de quatro temporadas no futebol francês.

A formação de Barcelos fez uma temporada tranquila, depois de ter subido diretamente do Campeonato de Portugal para a I Liga, e quererá repetir o feito e garantir a permanência entre os grandes.