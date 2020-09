Carvalhal espera dificuldades contra o FC Porto. "Talvez seja o adversário mais difícil"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, espera uma estreia difícil no comando técnico do clube arsenalista, no Estádio do Dragão, em casa do campeão nacional, FC Porto.

"Encaramos todos os adversários da mesma forma. Todos os adversários são difíceis, mas este será tavez o mais difícil, porque é um jogo fora, em casa do campeão. Prometemos que vamos à luta, encarar o adversário olhos nos olhos", disse, em conferência de imprensa.

O técnico está satisfeito com o trabalho feito na pré-temporada, independentemente dos resultados alcançados.

"Estamos preparados, pelo percurso que fizemos na pré-época. Os resultados não são importantes, mas sim a evolução. O que observamos foi uma equipa sempre a crescer e a jogar melhor, a corrigir os erros. Fizemos jogos muito competitivos, que obrigaram a equipa a errar", diz.

Sobre o impacto da Covid-19 no futebol, Carlos Carvalhal recorda que é a atividade mais regulada em Portugal e dá o seu próprio exemplo, depois de ter feito o seu 19º teste à Covid-19.

"Não sou médico, mas como cidadão, temos de aprender a viver com isto. Estamos preocupados, mas realistas que temos de continuar as atividades. Somos a atividade mais regulada em Portugal. Hoje fiz o meu 19º teste, a minha irmã trabalha no centro de saúde e não fez nenhum teste. Têm de haver regras, que estão estabelecidas. Temos de continuar", diz.

O FC Porto-Braga joga-se esta sábado, às 21h00, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.