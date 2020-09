O início da I Liga, marcado para esta sexta-feira, e a vitória do Rio Ave na Liga Europa são os destaques das manchetes da imprensa nacional.

O jornal "A Bola" escreve "Bola para a frente", em referência ao início do campeonato, apesar das dúvidas em torno da Covid-19 no futebol. Sporting-Gil Vicente foi adiado, mas o campeonato arranca esta sexta-feira, com o Famalicão-Benfica e Vitória de Guimarães-Belenenses SAD.

"Record" dá destaque ao jogo entre Benfica e Famalicão e às opções de Jorge Jesus. "Darwin vai a jogo", pode ler-se, perspetivando várias alterações no onze do Benfica, em relação ao que perdeu frente ao PAOK na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Já o jornal "O Jogo" sublinha a vitória do Rio Ave em casa do Borac Banja Luka, por 2-0, para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. "Venham os turcos", pode ler-se. A equipa de Vila do Conde defronta o Besiktas na próxima ronda.

A saída de António Costa e Fernando Medina da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, a entrevista de António Salvador, presidente do Braga, e a possível saída de Tiquinho Soares são outros destaques da imprensa nacional.