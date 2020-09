Liverpool confirma contratação de Thiago Alcântara

O Liverpool confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Thiago Alcântara ao Bayern de Munique.

O médio-defensivo internacional espanhol (que nasceu em Itália e também tem nacionalidade brasileira), de 29 anos, terá custado 21,82 milhões de euros a pronto, mais 5,5 milhões em objetivos, e assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2024.

Thiago, formado no Barcelona, é considerado um dos melhores médios da atualidade. Estatuto que ficou reforçado com a conquista da Liga dos Campeões ao serviço do Bayern, na última época. Esteve sete temporadas na Baviera, onde marcou 31 golos em 235 jogos.