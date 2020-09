Bruno Fernandes eleito jogador do ano do Manchester United

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da temporada do Manchester United, um prémio escolhido pelos adeptos dos "red devils".

O internacional português chegou apenas em janeiro ao clube, proveniente do Sporting, mas teve um impacto imediato, tendo apontado 12 golos e oito assistências em 22 jogos disputados no clube.

Em declarações aos meios do clube, Bruno Fernandes mostrou-se satisfeito pela conquista do troféu. "Queremos ganhar troféus coletivos, para o clube e para os adeptos, mas claro que estou feliz com este troféu individual. Estou muito feliz", disse.

Bruno Fernandes é o sucessor de Luke Shaw como vencedor do troféu. O português recebeu 35,5% dos votos, ligeiramente mais do que Anthony Martial, que somou 34%. O francês marcou 23 golos e fez 12 assistências em 48 jogos disputados.

Rashford fechou o pódio, com 10.4%, seguido de Mason Greenwood, com 8,3% e Aaron Wan-Bissaka, com 3.8%.