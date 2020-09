Operação Lex. Jorge Jesus "solidário" dedica vitória em Famalicão a Vieira

Jorge Jesus mostrou-se, esta sexta-feira, solidário com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acusado de recebimento indevido no âmbito da Operação Lex, e dedicou-lhe a vitória (1-5) sobre o Famalicão.

"Todos nós nesta casa estamos solidários com o presidente e todos nós sofremos com ele aquilo que ele e a família e os amigos dele possam estar neste momento a sofrer. Acreditamos nele, estamos com ele e esta vitória é do grupo todo para ele, por tudo o que ele fez no Benfica", declarou o treinador, em conferência de imprensa.

A primeira passagem de Jorge Jesus na Luz foi entre 2009 e 2015. Cinco anos depois, o treinador garante que encontrou um Benfica "muito mais grande":

"Isso deve-se ao trabalho de toda a estrutura do Benfica e especialmente do presidente."