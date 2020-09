​José Soares: "Benfica precisa de vencer e limpar a imagem"

José Soares, antigo central das águias e do Famalicão, em declarações a Bola Branca, está confiante que o Benfica vai sorrir ao vencer os minhotos. Numa fase complicada após a eliminação da Liga dos Campeões, o Benfica de Jorge Jesus precisa "vencer e a limpar a imagem" deixada na Grécia.



"Espero um Benfica forte, porque está ferido no orgulho e que não pode estar a chorar vários dias. O Benfica parte em vantagem porque tem mais competição e há uma coisa que não é boa para o Famalicão, precisam de vencer", adianta o ex-jogador.



O campeonato português arranca esta sexta-feira com a deslocação do Benfica a Famalicão, terreno onde empatou na época passada, e no atual contexto de saída da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus pode promover algumas mudanças no onze titular, que "serão normais" para o antigo defesa, não só pela proximidade dos jogos no calendário, como pela estratégia utilizada em função dos opositores.

"O plantel tem qualidade e dá garantias, apesar de agora se fazer um filme, porque quando se tem uma derrota põe-se tudo em causa", acrescenta.

Seferovic tem sido aposta de Jesus, Vinicius tem sido suplente utilizado e Darwin Nuñez pode ser aposta de início em Famalicão. Habituado noutros tempos a ter pontas de lança pela frente, o defesa diz que os encarnados têm "três grandes avançados", alguns que no clube já provaram a sua utilidade, e que "faltam apenas os golos" nos jogos a sério.

Defendendo o favoritismo do emblema encarnado, José Soares não esquece o desempenho da época passada dos famalicenses, e atira que embora este ano todos "esperem melhor", também sublinha que "o difícil é manter o nível", aplaudindo o trabalho que João Pedro Sousa tem feito no clube minhoto.