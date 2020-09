Jorge Jesus: "Estamos ainda muito longe do que pretendo"

Jorge Jesus ficou satisfeito por "vencer e convencer" frente ao Famalicão, por 1-5, esta sexta-feira, no entanto, avisou que o Benfica ainda está a render "muito longe" do que pretende ver esta época.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Benfica salientou que, nesta primeira jornada do campeonato, "o importante era vencer, vencer e convencer melhor ainda". Agora, há que melhorar.

"Estamos ainda muito longe daquilo que eu pretendo para a equipa, que tenho a certeza que jogo a jogo vai melhorar", afirmou o técnico.

Jorge Jesus assinalou que a grande diferença para a derrota com o PAOK, que ditou a eliminação da Liga dos Campeões, foi a finalização.

"Fomos mais eficazes que no último jogo, em que até fizemos mais remates à baliza. O famalicão não teve muitas chances de chegar na nossa zona defensiva. Não gostei de como a equipa sofreu o golo, prefiro sofrer golos com mérito do adversário. Vi coisas positivas", vincou.

Sobre as quatro caras novas no onze, o treinador referiu que Darwin e Waldschmidt "sabem ganhar o espaço com mais dinâmica" que Seferovic e que Gabriel "foi mais intenso" que Weigl frente ao PAOK. Ao todo, "os quatro jogadores novos estiveram bem". Jesus gostou menos dos suplentes utilizados, que "podiam ter ajudado mais".