Setor da catequese aposta na formação em "Ferramentas Digitais"

O setor da catequese do Patriarcado de Lisboa vai promover várias formações sobre "Ferramentas Digitais" ao longo do presente ano catequético.

Esta iniciativa tem três objetivos, a saber, “apresentar o digital como lugar de fé”, motivar os catequistas para "o uso de ferramentas Digitais” e "dar a conhecer as diferentes estratégias que podem ser utilizadas nos encontros”, refere um comunicado do secretariado nacional da educação cristã.



O que se pretende é "capacitar os catequistas para o uso do digital na catequese de modo a irmos ao encontro do desafio que nos propõe o novo diretório da Catequese”.

Durante a formação, os catequistas vão conhecer “as novas ferramentas que estão hoje ao nosso alcance e mostrar como estas podem ser úteis para a evangelização e dinamização da catequese”.

“Não pretendemos dar soluções ‘milagrosas’, nem dar receitas de como se deve usar o digital na catequese, pretendemos sim desafiar cada formando a sair da sua zona de conforto, a procurar novas formas e novas linguagens para chegar ao seu grupo”.

As ações de formação começam já no próximo fim de semana, 19 e 20 de Setembro entre as 21h e as 23h. Seguem-se nos dias 26, 27 e 28 de Setembro e 1 de Outubro sempre à mesma hora. No dia 3 de Outubro, sábado, haverá sessões à tarde, entre as 15h e as 17h e depois à noite, entre as 21h e as 23h. Estão previstos mais turnos durante o mês de Outubro, com datas ainda por definir.