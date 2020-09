Crisma e catequese presencial de regresso na diocese da Guarda

Numa carta enviada aos padres da diocese, o Bispo da Guarda D. Manuel Felício anunciou esta quinta-feira o regresso do crisma e da catequese presencial em grupos que não ultrapassem os 25 candidatos.

No entanto, mais pormenores só irão ser detalhados este sábado, 19 de setembro, num encontro sobre catequese, dirigido aos párocos e catequistas, entre as 10.00 e as 12.00 horas, no Seminário da Guarda.



O regresso das celebrações do sacramento da Confirmação, em grupos mais pequenos e a catequese presencial nas comunidades são algumas das iniciativas que o Bispo da Guarda pretende implementar no começo do novo ano pastoral.

“Vamos retomar as celebrações do Sacramento da Confirmação, mas em grupos mais pequenos, que não ultrapassem os 25 candidatos”, esclarece D. Manuel Felício em carta enviada a todos os padres. Sobre este assunto, o prelado acrescenta que “as celebrações que até agora eram feitas a nível interparoquial ou mesmo arciprestal, devem passar para grupos menores, distribuindo essas celebrações pelas diferentes Igrejas paroquiais ou outros espaços condignos, de tal maneira que, dentro das Igrejas ou mesmo fora delas, se respeitem as regras sanitárias”, sublinha.

Já no que diz respeito à catequese presencial nas comunidades, D. Manuel Felício considera que “é outro passo importante que precisamos de dar” e onde haverá o “rigoroso cumprimento das orientações que o Departamento da Catequese da Infância e Adolescência já enviou aos párocos para as analisarem com os respetivos catequistas”.

O Bispo da Guarda revela ainda que o Departamento Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional, incluindo a Pastoral Universitária, continua a trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. “A equipa alargada que se constituiu para trabalhar rumo à Jornada Mundial da Juventude não parou, mesmo durante a pandemia, mas, a partir de agora, deseja retomar iniciativas que não puderam realizar-se e propor outras novas”, afirma D. Manuel Felício. E realça: “A proposta de formação baseada no “Say yes” é para continuar”.

O Ano Pastoral, na diocese da Guarda, vai ser assinalado ainda com o retiro anual dos sacerdotes, de 21 a 25 de setembro, no Seminário da Guarda, com a tarefa de “organizar cada um dos novos arciprestados, a escolha do Arcipreste e do Delegado ao Conselho Presbiteral e logo depois a constituição do respetivo Conselho Pastoral Arciprestal, que se há de pronunciar sobre os conjuntos de paróquias, futuras unidades pastorais”, conclui D. Manuel Felício.