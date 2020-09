Cancelada Assembleia Plenária do Conselho das Conferências Episcopais Europeias

O Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE) cancelou a Assembleia Plenária, prevista para os dias 25 a 27 de setembro, em Praga, devido ao “agravamento da situação de infeção por Covid-19” naquele país.

Em comunicado enviado à Renascença, o CCEE informa que “o aumento diário do número de infetados com a Covid-19 está a dificultar cada vez mais a entrada de pessoas na cidade de Praga”, acrescentando que “muitos países europeus estão a impor quarentena aos que regressam da República Checa e muitas companhias aéreas estão a cancelar voos de e para Praga”.

“Tendo em conta as consequentes medidas de contenção adotadas pelo governo local, e após auscultação da Conferência Episcopal Checa, bem como da Arquidiocese de Praga, a presidência do CCEE considerou conveniente cancelar a reunião presencial”, lê-se no comunicado.

O Conselho das Conferências Episcopais Europeias informa ainda que todos os membros estão convidados a participar nos trabalhos do plenário na modalidade “online”.

A Assembleia Plenária do CCEE vai refletir sobre “perspetivas para a Criação e para as Comunidades” pós-pandemia Covid-19.