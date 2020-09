Rio questiona significado da decisão de Vieira em tirar Costa da comissão de honra

O presidente do PSD, Rui Rio, questionou esta quinta-feira qual o significado da saída de políticos como o primeiro-ministro da comissão de honra do recandidato a presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, Rio diz perceber “o que é deixar de ser candidato a qualquer coisa”, mas manifesta estranheza quanto à notícia hoje conhecida de que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, retirou da comissão de honra da sua recandidatura todos os titulares de cargos públicos, após as críticas ao primeiro-ministro António Costa e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

“Mas pela natureza de uma comissão de honra, o que significa deixar de estar nessa comissão? O que acontece de diferente que não aconteceria se não tivesse deixado de estar?”, questiona Rio, nessa publicação. No sábado, quando foi divulgada a presença de vários políticos nesta comissão de honra pelo semanário Expresso, o presidente social-democrata demarcou-se da opção do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa, António Costa e Fernando Medina.



“Eu sempre achei mal a mistura entre a política e o futebol profissional” respondeu, questionado sobre o assunto pelos jornalistas, em Coimbra, remetendo para o tempo em que liderou a Câmara Municipal do Porto, quando, devido à sua posição, várias vezes esteve envolvido em polémica com o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa.

Para Rio, a ação política “não deve ser ditada por imperativos de ordem emocional ou de simpatia clubística”. “Quando nós estamos em cargos políticos de algum relevo, de um modo geral, devemo-nos abster de misturar estas coisas”, acentuou.