Secretária de Estado das Migrações: “Não sabemos quantos dos mortos por Covid-19 são imigrantes”

Não são setores diferentes, que exigem competências diferentes?

São setores diferentes, sim.

A verdade é que no Alto Comissariado para as Migrações (ACM) tivemos só no primeiro dia 70 inscrições de imigrantes, a maior parte deles a trabalhar no turismo. O que nós fizemos foi direcionar para empregadores que nesse momento estavam a precisar de mão-de-obra.

Ao todo, quantos imigrantes manifestaram interesse?

Posso dizer que até há cerca de 15 dias, eram perto de 400. Recebemos aqui [Ministério da Presidência] pedidos e o ACM tem direcionado para os empregadores que têm tido necessidade.