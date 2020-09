Prisão de Chaves com 11 casos ativos de Covid-19

O Estabelecimento Prisional de Chaves tem 11 casos ativos de Covid-19, seis dos quais trabalhadores, que estão em isolamento em casa, e cinco reclusos, que estão internados no Estabelecimento Prisional do Porto, adiantou à Lusa fonte dos serviços prisionais.

Numa resposta por escrito, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explicou que existem no Estabelecimento Prisional de Chaves, no distrito de Vila Real, 11 casos ativos de covid-19 que “envolvem cinco reclusos e seis trabalhadores”.

“Conforme o protocolado, e em articulação com as autoridades de saúde, os cinco reclusos foram internados nos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto, que está preparado para receber doentes covid-19, e os trabalhadores permanecem nos seus domicílios”, acrescenta a nota.

A DGRSP realça ainda que “por medida de precaução, e atendendo à situação epidemiológica local”, se mantêm “suspensas as visitas e deslocações de reclusos ao exterior”. Além disso, todos os restantes trabalhadores e reclusos vão ser novamente testados.

“Serão novamente objeto de testagem na próxima semana, cumprindo-se deste modo os períodos temporais de testagem que a saúde pública define como suscetíveis para a incubação da doença”, acrescenta.

Em 13 de setembro dois trabalhadores civis e um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Chaves testaram positivo para o novo coronavírus, explica o comunicado.

Após testes a todos os trabalhadores e reclusos, conhecidos em 15 de setembro, registaram-se testes positivos em mais três trabalhadores, um civil e dois guardas prisionais, e em cinco reclusos.

De acordo com o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso publicado na quarta-feira, há 43 pessoas em fase ativa da doença no concelho de Chaves, 22 a aguardar resultado laboratorial e 32 em vigilância ativa.