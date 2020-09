Prisão de Chaves com 11 casos ativos de Covid-19, há 30 infetados no sistema prisional

O Estabelecimento Prisional de Chaves tem 11 casos ativos de Covid-19, seis dos quais trabalhadores, que estão em isolamento em casa, e cinco reclusos, que estão internados no Estabelecimento Prisional do Porto, adiantou esta quinta-feira a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Neste momento, há 30 casos de infeção por Covid-19 em todo o sistema prisional, dos quais 11 são trabalhadores e 19 são reclusos.

“São 11 trabalhadores, que estão nos respetivos domicílios a serem acompanhados pelas autoridades de saúde pública, destes seis são do Estabelecimento Prisional de Chaves (três civis e três da guarda prisional), três auxiliares de ação médica do Hospital Prisional, um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (feminino) e um auxiliar de cozinha de empresa privada que presta serviço no Estabelecimento Prisional da Carregueira”, adianta a DGRSP à Renascença.



Quanto aos reclusos, “cinco são do Estabelecimento Prisional de Chaves que, embora assintomáticos, estão internados nos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto em espaço especificamente destinado a doentes Covid-19".

De resto, há "14 reclusos internados no espaço reservado a estes doentes no Hospital Prisional de São João de Deus em Caxias", sendo que "seis são afetos ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde deram entrada vindos da rua e entregues por órgãos de polícia criminal, quatro são do Estabelecimento Prisional de Caxias e quatro do Hospital Prisional”.

À exceção do Estabelecimento Prisional de Chaves, onde as visitas estão suspensas devido aos casos de Covid-19 já detetados, “as visitas estão a decorrer normalmente em todos os estabelecimentos prisionais e centros educativos, seguindo os critérios sanitários que preveem marcação prévia, numero limitado de visitantes, uso de equipamento de proteção individual e separação física garantida por cabines”, acrescenta a DGRSP.

