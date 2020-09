Número de novos casos quase duplica entre os mais jovens

Veja também:

O número de novos casos diários entre as crianças com idades dos 10 aos 19 anos quase duplicou nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim atualizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quinta-feira. A atualização anterior apontava para um aumento de 33 casos neste grupo etário, um valor que passou hoje para as 63 novas infeções.

Esta variação acontece na semana que marca o regresso às aulas e, apesar de ser cedo para retirar conclusões sobre a origem do aumento, alguns colégios iniciaram a atividade letiva já na semana passada.



É o caso da Escola Alemã em Lisboa, que registou um caso de infeção entre os alunos, obrigando à primeira intervenção das autoridades de saúde e adoção de medidas de controlo de transmissão. Três turmas estão em isolamento profilático.

No início do mês, Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, adiantou que para evitar uma segunda vaga de Covid-19 em Portugal seria crucial reduzir os contactos nas escolas.



“Com uma redução dos contactos entre os alunos nas escolas para 30%, e uma redução para metade dos contactos comunitários entre todos os portugueses, uma segunda vaga é muito pouco provável”, defendeu o especialista.

De acordo com o ultimo boletim epidemiológico da DGS, cerca de 55% dos novos casos concentram-se no grupo entre os 20 e 49 anos. Já a faixa dos 0 aos 9 anos regista um ligeiro decréscimo na variação diária.

Casos de Covid-19 por grupo etário