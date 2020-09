Mais 10 mortos e 770 infetados com Covid-19. Maior pico desde 10 de abril

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde registou nas últimas 24 horas mais 10 mortos e 770 infetados com Covid-19 em Portugal. É o número de novos casos mais elevado desde o pico.

Cerca de 55% dos novos casos concentram-se no grupo entre os 20 e 49 anos. Na semana que marca o regresso às aulas, o número de novas infeções entre os 10 e os 19 anos quase duplicou, passando de uma variação de 33 para 63 infetados em 24 horas, nesta quinta-feira.



Portugal tem neste momento 19.714 casos ativos no país, um valor que tende a aproximar-se do pico de abril, altura em que foram ultrapassadas as 21 mil infeções ativas no país.

Das 10 vítimas mortais registaram-se cinco no Norte, duas no Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo. No que diz respeito às faixas etáriasm oito das vítimas mortais tinham acima dos 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos e outra entre os 60 e os 69 anos.

Na contabilidade dos internamentos, regista-se 480 pessoas internadas em unidades hospitalares, menos duas do que ontem, 59 das quais em cuidados intensivos (menos dois).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 66.398 casos confirmados da doença, dos quais 1.888 faleceram e 44.794 recuperaram.