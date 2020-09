Madeira com dois novos casos positivos que elevam infeções ativas para 54

Veja também:

A autoridade regional de saúde reportou esta quinta-feira dois novos casos positivos de Covid-19 na Madeira, importados do Reino Unido, registando 54 doentes ativos e um total cumulativo de 195 infetados.

“Hoje há dois novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 195 casos confirmados de Covid-19”, informa o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) no boletim epidemiológico emitido diariamente.

No mesmo documento, é referido que estes casos foram identificados na operação de rastreio montada no aeroporto da Madeira, sendo duas pessoas “com proveniência do Reino Unido”.

Existem outras “quatro novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde”, estando as “investigações epidemiológicas em curso”.

A autoridade regional de saúde refere que hoje a Madeira regista 54 casos ativos, sendo que 42 foram importados, identificados no rastreio efetuado no aeroporto da maior ilha, e os restantes 12 são de transmissão local.

O IASaúde salienta ainda que há mais um caso recuperado, perfazendo 141 pessoas infetadas na região que foram dadas curadas.

Sobre as 54 situações ativas, 24 pessoas estão em isolamento numa unidade hoteleira e 29 em alojamento próprio, enquanto uma outra está hospitalizada na área polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

“Até ao dia 17 de setembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.655 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, pode ler-se no documento.