Alto Minho e Galiza manifestam-se contra as minas de lítio

A Ponte Internacional da Amizade, que liga Vila Nova de Cerveira a Tomiño, na Galiza, vai ser palco de um “ato simbólico” a contestar a exploração de lítio na Serra d`Arga. A iniciativa está marcada para as 10 horas de sábado.

De acordo com Ludovina Sousa, do movimento cívico SOS Serra d`Arga, vão ser instaladas duas lonas pretas e amarelas, com seis metros de comprimento e 1,6 metros de largura, onde ser poderá ler a frase “Minho unido contra as Minas”, escrita em português e galego.

Uma das faixas ficará instalada do lado português do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, e a outra no lado espanhol, em Tomiño.

Segundo os promotores do protesto, o projeto de mineração que o Estado Português pretende implementar na Serra d’Arga poderá colocar em risco o desenvolvimento sustentável e o futuro de toda esta região. E é isso que querem evitar.

“A consternação e rejeição que assola os portugueses perante um projeto de fomento mineiro altamente lesivo para as gerações presentes e futuras é comum a milhares – senão milhões – de cidadãos galegos, cuja vida económica, social e cultural é construída em torno deste eixo de conexão transfronteiriça”, referem os promotores da iniciativa.

É também por isso que a iniciativa do próximo sábado vai acontecer sobre o Minho, “o rio que nos une”, e é coorganizada pelo Movimento SOS Serra d’Arga e pelos galegos ANABAM (Asociación Naturalista do Baixo Miño), Centro Social Fuscallo e A Jalleira (Asociación Forestal e de Educación Ambiental). Conta ainda com o apoio das autarquias de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, cujos presidentes se juntarão aos manifestantes.

A serra d`Arga abrange uma área de 10 mil hectares, nos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Viana do Castelo e Ponte de Lima, dos quais 4.280 se encontram classificados como Sítio de Importância Comunitária.

Os cinco municípios têm em curso o projeto “Da Serra d`Arga à Foz do Âncora”, liderado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, que visa a classificação da Serra d`Arga como Área de Paisagem Protegida de Interesse Municipal.