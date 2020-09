28 migrantes que desembarcaram em Faro vão ser ouvidos em tribunal

“Dois deram positivo o que implica que sejam cumpridas as determinações da autoridade de saúde”, explica Cristina Gatões.

A diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que estão a ser seguidas todas as indicações da DGS para estes casos.

A audição será feita por videoconferência. Os migrantes permanecem na Base de Apoio Logístico da Proteção Civil, em Quarteira, até serem ouvidos e serem aplicadas as medidas cautelares.

"Era um barco com 9, 10 metros, cheio de imigrantes. Eles tentaram desembarcar aqui na concessão mas foram impedidos pelos nadadores-salvadores. Então foram desembarcar mais à frente. Mas estavam aqui mesmo junto ao restaurante", conta Isabel Vicente à Renascença .

Logo depois de terem sido intercetados, os migrantes foram levados, ao final do dia de terça-feira, para a Base de Apoio Logístico da Proteção Civil em Quarteira, onde foram submetidos a testes.

Isabel diz ter visto dois grupos intercetados pela polícia - o primeiro com 25 a 30 pessoas. "O outro grupo foi agora apanhado", garante.

Isabel foi uma das pessoas que comunicaram o incidente às autoridades via 112.

Este é o sexto desembarque de migrantes no Algarve desde o início do ano. Nos últimos meses, foram intercetados na região 69 migrantes provenientes do norte de África.

O último caso ocorreu em julho, quando um grupo de 21 homens, alegadamente marroquinos, desembarcou na Ilha do Farol, também no concelho de Faro.

A diretora nacional do SEF afirmou, na altura, que é “inegável” a sucessão de desembarques de migrantes marroquinos na costa algarvia, mas considerou “prematuro” falar da existência de uma rota de imigração ilegal.