Trump contradiz peritos e promete 100 milhões de doses de vacina em 2020

O Presidente dos Estados Unidos contradisse, na quarta-feira, os especialistas do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e prometeu que irá distribuir 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até ao final do ano.

“Seremos capazes de distribuir 100 milhões de doses de vacinas até ao final de 2020 e um número muito maior depois”, disse Donald Trump, numa conferência de imprensa realizada na Casa Branca, em Washington.

As declarações de Trump contradizem o próprio diretor do CDC, Robert Redfield, que disse, na quarta-feira, numa audiência no Senado dos Estados Unidos, que a vacina estará disponível entre novembro e dezembro, mas será distribuída de forma limitada aos grupos de maior risco.

Além disso, Redfield indicou que os norte-americanos só deverão ter acesso à vacina “provavelmente no final do segundo trimestre ou no terceiro trimestre de 2021”.