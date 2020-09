Volta a França. Kwiatkowski é o último rei da montanha

O polaco Michal Kwiatkowski venceu, esta quinta-feira, a 18.ª etapa da Volta a França, a última de montanha da presente edição.

Num "sprint" final entre ciclistas da INEOS, Kwiatkowski bateu o equatoriano Richard Carapaz e relegou-o para segundo classificado. Em terceiro, já a 1m51s, ficou o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o quarto a cruzar a meta, a 1m53 do vencedor. Com isso, o esloveno manteve a vantagem de 57 segundos, na classificação geral, para o compatriota Tadej Pocagar (UAE Team Emirates), que terminou a tirada com o mesmo tempo que ele. O colombiano Miguel Ángel López (Astana) chegou um segundo depois de Roglic e Pogacar e fica, agora, a 1m27s do camisola amarela.

O outro grande vencedor do dia foi Mikel Landa (Bahrain-McLaren). O ciclista espanhol aproveitou os maus desempenhos do britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) e do colombiano Rigoberto Urán (EF) para subir ao quinto lugar da geral. O australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), quarto classificado, completa o atual "top-5" do Tour.

A 19.ª etapa, a última de longa distância (depois disso, só o contrarrelógio individual e a consagração), vai ligar Bourg-en-Bresse Champagnol, num percurso de 166,5 quilómetros.