O FC Porto perdeu 28-30 com os noruegueses do Elverum, na primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 16-12, mas os noruegueses deram a volta na segunda parte, muito por culpa de Blonz, que fez 10 golos.

Na próxima jornada, os azuis e brancos vão receber os bielorrussos do Meshkov Brest, a 23 de setembro.

Este foi o regresso do FC Porto às competições europeias, após a paragem devido à pandemia.